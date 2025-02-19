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Уголовное дело возбудили после того, как мальчика ранили ножом-визиткой в школе

В Краснодарском крае возбудили дело после ранения мальчика ножом-визиткой
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после того, как мальчика ранили ножом-визиткой в школе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, результатом которой стало травмирование школьника. В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Предварительно, инцидент произошел 18 февраля в школе №13 города Темрюка во время перемены. Двое учащихся подрались, и один из них вытащил нож-визитку, купленный на маркетплейсе, а затем ударил им оппонента. Подросток попал в больницу, ему наложили швы.

Руководство школы утверждает, что потасовки не было и мальчики находятся в хороших отношениях. По версии администрации, подросток получил травму, поранившись о лезвие для заточки карандашей.

Ранее подмосковный подросток вонзил другу нож в живот из-за вейпа.

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