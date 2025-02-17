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Подмосковный подросток вонзил другу нож в живот из-за вейпа

РЕН ТВ: в Подмосковье подросток вонзил другу нож в живот из-за вейпа
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Depositphotos

В Подмосковье 16-летний подросток вонзил нож в живот 17-летнему другу после конфликта из-за вейпа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Малаховка, расположенном в городе в Люберцы. Подросток пришел в гости к другу, однако несовершеннолетние поссорились из-за электронной сигареты. В результате конфликта младший юноша схватил кухонный нож и ударил им товарища в область живота.

Пострадавшего подростка госпитализировали. Врачи диагностировали у него проникающее ранение живота. Подробной информации о его состоянии не поступало.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 300, ч.1 ст. 105 УК РФ.

Ранее россиянка вонзила нож в живот пятилетнему сыну из-за баловства.

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