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На Украине ввели противоэпидемические меры из-за вспышки трех вирусов

В 16 областях Украины ввели противоэпидемические меры из-за вспышки ОРВИ и COVID
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В 16 областях Украины частично введены противоэпидемические меры из-за вспышки ОРВИ, гриппа и COVID-19. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на минздрав.

Местные власти могут вводить «локальный карантин», закрывая школы и ограничивая посещение учреждений. Рост заболеваемости зафиксирован в 21 регионе страны, что охватывает почти всю Украину.

19 февраля Светлана Бурнацкая, врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина», заявила, что народные средства лечения ОРВИ кажутся привлекательными из-за своей доступности и популярности, однако многие из них могут быть не только неэффективными, но и опасными для здоровья. Один из самых известных народных методов – это употребление алкоголя или обтирание водкой, например, при высокой температуре. Однако алкоголь не помогает уничтожить вирусы и бактерии, наоборот, он ослабляет иммунную систему.

Ингаляции над картошкой — этот метод может быть довольно популярным, но вдыхание горячего пара может привести к ожогам дыхательных путей и слизистой оболочки. Несмотря на временное облегчение от заложенности носа, этот способ не лечит инфекцию, а только скрывает симптомы, что не решает основную проблему.

Ранее в России оценили риск распространения свиного и птичьего гриппа.

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