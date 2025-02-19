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Россиян предупредили об опасностях народных средств в лечении ОРВИ

Врач Бурнацкая: дыхание над картошкой может привести к ожогам слизистой
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Shutterstock/FOTODOM

Народные средства лечения ОРВИ кажутся привлекательными из-за своей доступности и популярности, однако многие из них могут быть не только неэффективными, но и опасными для здоровья, рассказала «Газете.Ru» Светлана Бурнацкая, врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Один из самых известных народных методов – это употребление алкоголя или обтирание водкой, например, при высокой температуре. Однако алкоголь не помогает уничтожить вирусы и бактерии, наоборот, он ослабляет иммунную систему.

«Алкоголь может вызвать обезвоживание, что только усугубляет состояние. Особенно опасно это для детей: спирт, проникая через кожу, может вызвать отравление или аллергическую реакцию, а также сушить кожу», — объяснила она.

Пребывание в горячей бане может временно облегчить некоторые симптомы, такие как заложенность носа. Однако баня подходит не всем. Пребывание в парной с повышенной температурой тела может привести к перегреву организма.

«Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже короткое пребывание в парной может ухудшить состояние. Баня не лечит инфекцию и вирусы, а лишь временно облегчает симптомы», — предупреждает врач.

Дыхание над картошкой — этот метод может быть довольно популярным, но дыхание горячим паром может привести к ожогам дыхательных путей и слизистой оболочки. Несмотря на временное облегчение от заложенности носа, этот способ не лечит инфекцию, а только скрывает симптомы, что не решает основную проблему.

Кроме этого, аспирин категорически запрещен для лечения вирусных инфекций у детей, так как он может вызвать синдром Рея — редкое и опасное заболевание, которое повреждает печень и мозг.

Мед и лимон — это средство может быть опасно для детей младше одного года из-за риска ботулизма, который может быть вызван бактериями, содержащимися в меде.

Чеснок и лук, хотя они обладают антимикробными свойствами, их чрезмерное употребление может привести к расстройствам пищеварения и раздражению желудка.

Масла чайного дерева, эвкалипта и другие могут вызвать аллергические реакции, особенно у детей, и могут раздражать кожу и дыхательные пути.

«Из народных методов наиболее полезными являются постельный режим, обильное питье и отдых. Ягодные морсы, разбавленные водой, могут помочь восполнить дефицит жидкости и поддержать иммунную систему. Однако важно помнить, что любые симптомы, особенно при длительном их проявлении, требуют диагностики врача», — резюмировала эксперт.

Ранее врач объяснила, кому необходимо отказаться от красного мяса.

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