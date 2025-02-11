В России оценили риск распространения свиного и птичьего гриппа

Риск распространения птичьего и свиного гриппа в России сохраняется, однако он не очень высок. Об этом RuNews24.ru рассказала независимый вирусолог, врач-инфекционист Светлана Сафронова, комментируя вспышку гриппа в китайском городе Хэйхэ, расположенном рядом с российским Благовещенском.

Она отметила, что паниковать из-за этих болезней не стоит. По ее словам, защититься от этих видов гриппа россиянам помогут правила личной гигиены, ношение масок в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции.

«Важно проводить мониторинг циркулирующих штаммов гриппа, своевременно выявлять и локализовать очаги инфекции среди птиц, а также разрабатывать производство вакцин и лекарственных препаратов», — добавила Сафронова.

В конце января в Роспотребнадзоре рассказали, что в России наблюдается увеличение заболеваемости ОРВИ с преобладанием негриппозных вирусов. Также фиксируется устойчивый рост доли положительных тестов на вирусы гриппа, среди них доминирует A (H1N1)pdm09 — «свиной грипп».

Ранее были раскрыты причины февральской вспышки ОРВИ и гриппа.