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Покупательница плеснула в лицо бариста горячий кофе после ссоры из-за мужчины в Краснодаре

В Краснодаре женщина плеснула в лицо бариста кофе после ссоры из-за мужчины
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Telegram-канал Kub Mash

В Краснодаре женщина поссорилась с бариста из-за мужчины и плеснула ей в лицо горячий кофе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в заведении «Дим кофе», расположенном в центре города. Посетительница поругалась там с мужчиной, и последний покинул помещение.

На видео попал момент, когда та же посетительница ругается уже с бариста, обвиняя ее в том, что та якобы «записала ей в любовники какого-то мужика» — в чем суть конфликта, не уточняется. После взаимных обвинений в оскорблениях клиентка выплеснула в лицо работнице кофе.

До этого в Сочи сотрудник кафе выплеснул на гостей кофе и напал на них. Атмосфера в заведении быстро накалилась, и пришлось вызвать полицию. Стражи порядка организовали проверку по факту случившегося.

Ранее в Петербурге врача облили кипятком в очереди на фудкорте.

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