В Петербурге врача облили кипятком в очереди на фудкорте

В Приморском районе Петербурга женщина получила ожоги лица из-за конфликта в очереди на фудкорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в торговом центре «Сити Молл», врач-педиатр стояла в очереди на фудкорте и сделала замечание женщине, которая проталкивалась вперед. Между ними возник конфликт, в ходе ссоры неизвестная выплеснула горячий кофе в лицо оппонентке.

49-летняя пострадавшая обратилась за медицинской помощью, у нее зафиксированы ожоги. После произошедшего дебоширка скрылась.

До этого сообщалось, что жительница Липецкой области попала в больницу с ожогами после того, как приняла душ. Россиянка получила ожоги 51% тела, пострадали голова, шея, руки и ноги. Приехавшие на место медики госпитализировали ее в тяжелом состоянии

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Ранее жителя Петербурга госпитализировали с ожогами ног после падения в яму с кипятком.