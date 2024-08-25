В Сочи сотрудник кафе выплеснул на гостей кофе и напал на них

В Сочи визит в кафе из-за сотрудника закончился для посетителей приездом полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в заведении на Ревьерском переулке. На кадрах с места видно, как молодой человек держит в руках стаканчик с кофе и в какой-то момент выливает его в автора видео.

По словам самой девушки, сотрудник заведения напал на ее подругу и начал угрожать без видимой на то причины.

«Атмосфера в заведении быстро накалилась, и пришлось вызвать полицию», – сообщается в публикации.

Известно, что пострадавшие уже обратились в МВД.

На данный момент сотрудники ведомства проводят проверку. После необходимых мероприятий правоохранители дадут правовую оценку действиям мужчины.

До этого в Петербурге задержали молодого человека, который напал на росгвардейца с вилкой. Во время визита в заведение россиянин едва не ударил ножом бармена, поэтому сотрудники вызвали Росгвардию.

Во время задержания россиянин схватился за вилку и хотел нанести удар, но силовик смог увернуться.

Ранее в Краснодаре местная жительница напала на полицейского с вилкой.