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Атакованная Киевом НПС на Кубани снизит прокачку нефти из Казахстана

Прокачка нефти из Казахстана упадет на 30% после атаки на НПС на Кубани
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Объем транспортировки нефти из Казахстана через Россию сократится на 30% после атаки беспилотника на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, которая принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Транснефть».

«Устранение последствий займет от полутора до двух месяцев. Это приведет к снижению прокачки казахстанской нефти примерно на треть», — отметили в «Транснефти».

В результате удара повреждены крыша, газотурбинная установка, распределительное устройство, кабельные линии и система пожаротушения. Также уничтожены два трансформатора и резервуар с водой.

В ночь на 17 февраля Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории Краснодарского края. Позже стало известно, что НПС «Кропоткинская», которая подверглась атаке, выведена из эксплуатации.

Ранее Дмитрий Медведев резко отреагировал на удар Киева по нефтеперекачивающей станции на Кубани.

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