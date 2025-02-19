В российском городе двое детей съели леденцы и оказались в больнице

В Краснодаре двое детей съели леденцы и оказались в больнице

В Краснодаре шестилетний мальчик и восьмилетняя девочка съели леденцы и оказались в больнице. Об этом сообщает УМВД России по городу.

Инцидент произошел 18 февраля, когда двое детей находились в гостях у своих прабабушки и прадедушки. Малолетние поужинали, поели леденцов и легли спать.

Однако позже оба ребенка ощутили недомогание. На место вызвали бригаду скорой помощи. Отмечается, что на данный момент жизни и здоровью малолетних ничего не угрожает.

По факту случившегося начали проверку. Были ли причиной ухудшения состояния детей леденцы, устанавливается.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что оба ребенка попали в больницу. Сейчас они уже находятся дома.

До этого двое детей отравились угарным газом во время купания в ванной у себя дома. Мать обнаружила их уже без сознания.

Ранее в Петербурге ребенок получил ожоги из-за компресса, который забыл отец.