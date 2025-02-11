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Двое детей отравились угарным газом во время купания в ванной у себя дома

В Ингушетии двое детей отравились угарным газом во время купания
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Shutterstock

В Ингушетии двое маленьких детей получили отравление угарным газом, когда купались в ванной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Экажево в Назрановском районе. Двое детей купались в ванной у себя дома, когда нагреватель начал протекать — в этот момент рядом не было взрослых.

Мать малолетних обнаружила их уже без сознания. Детей доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли их спасти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Татарстане мать и ребенок попали в больницу из-за газовой колонки. Выяснилось, что тяга в вентиляционном канале и дымоходе есть, но при этом отсутствует дверь на кухне. Также негерметичной оказалась дымоотводящая труба на проточном водонагревателе. После произошедшего опасный предмет бытовой техники отключили.

Ранее на Алтае женщина и подросток отравились угарным газом.

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