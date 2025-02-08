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В Петербурге ребенок получил ожоги из-за компресса, который забыл отец

В Петербурге ребенок получил ожоги из-за лечебного компресса
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге восьмилетний школьник попал в больницу с ожогом из-за компресса с сильнодействующим антисептиком. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 7 февраля в квартире на Учительской улице, отец сделал восьмилетнему сыну компресс на ногу, оставил его и забыл. Мальчик получил ожоги стопы второй и третьей степени. Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение детской больницы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге мальчик пострадал после взрыва на детской площадке. 13-летний школьник находился рядом с двумя молодыми людьми, которые решили провести эксперимент с неизвестной химической жидкостью в бутылке. Емкость взорвалась, мальчик получил ожоги лица, так как химикаты попали ему в глаза и на губы. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Состояние ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести.

Ранее в Ростовской области ребенок обварился, опрокинув на себя кружку с кипятком.

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