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Пытавшийся отравить знакомого ртутью москвич обжаловал арест

Обвиняемый в попытке отравления знакомого ртутью в Москве обжаловал арест
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Freepik.com

Дмитрий Балакин, обвиняемый в попытке отравления знакомого слойкой с ртутью, подал жалобу на арест. Об этом РИА Новости сообщили в Зюзинском суде Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба», — сказали в суде.

Следствие установило, что не позднее 9 января 46-летний Дмитрий купил не менее четырех ртутных градусников. Их содержимое он добавил в шприц. Мужчина действовал из-за ревности к 24-летней коллеге — так он пытался устранить конкурента, которому она тоже нравилась.

Довести план до конца москвичу не удалось. Во время следственных мероприятий он приводил противоречивые версии случившегося, а когда появились результаты анализов, в которых говорилось, что в его организме нет ртути, то во всем сознался. Против него возбудили уголовное дело по статье о попытке покушения.

15 февраля суд заключил под стражу обвиняемого в попытке отравить знакомого слойкой с ртутью. Сам мужчина признал свою вину.

Ранее мужчина отказался от претензий к отравившему его ртутью коллеге.

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