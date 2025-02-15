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Мужчина отказался от претензий к отравившему его ртутью коллеге

SHOT: москвич отказался от претензий к отравившему его слойкой со ртутью коллеге
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Прокуратура Москвы

Москвич отказался от претензий к отравившему его слойкой со ртутью коллеге. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его словам, у него нет обиды к его другу Дмитрию Балакину, который намеревался причинить ему тяжкий вред здоровью из-за ревности. К девушке, которую приревновал Балакин, по его словам, пострадавший относился «по-отечески». При этом и он, и Балакин женаты.

Тем не менее отравитель был арестован на два месяца — до 11 апреля.

Следствие установило, что не позднее 9 января 46-летний Дмитрий купил не менее четырех ртутных градусников. Их содержимое он добавил в шприц. Мужчина действовал из-за ревности к 24-летней коллеге — так он пытался устранить конкурента, которому она тоже нравилась.

По данным SHOT, Дмитрий женат, но живет не с супругой, а с матерью. Жена приехала встречать его из больницы, обоих оттуда отправили на допрос.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о проверке после отравления людей слойками в Москве.

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