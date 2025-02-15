В Москве ртутного отравителя заключили под стражу

В Москве обвиняемого в попытке отравить знакомого слойкой с ртутью заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сам обвиняемый признал свою вину.

«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», — рассказал мужчина.

Накануне москвич признался, что ему и его другу нравилась их коллега, и чтобы устранить соперника, он пошел на крайние меры. Мужчина купил четыре ртутных градусника и добавил содержимое из них товарищу в выпечку, а сам симулировал отравление. При этом оба мужчины женаты.

Довести план до конца москвичу не удалось. Во время следственных мероприятий он говорил противоречивые версии случившегося, а когда появились результаты анализов, в которых говорилось, что в его организме нет ртути, то во всем сознался. Против него возбудили уголовное дело по статье о попытке покушения.

После инцидента собственник пекарни «Мельница» Олег Янковский рассказал, что готовит исковое заявление в суд. Он подтвердил, что правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора не нашли следов ртути, однако заведение все равно закрыли на время следственных действий. Бизнесмен объяснил, что понес убытки, которые намерен возместить в суде.

Ранее в Ростове су-шеф отравил 170 человек из-за нарушения СанПиН и пошел под суд.