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Пирожки с ревностью. Отравившегося ртутью в Москве пытался убить его друг

СК: отравившегося пирожками с ртутью в Москве пытался убить его друг
Причиной отравления пирожками с ртутью в Москве стала ревность. Один из поступивших в больницу пациентов признался — ему и его другу нравилась их коллега, и чтобы устранить соперника, он пошел на крайние меры. Мужчина купил четыре градусника и добавил ртуть из них товарищу в выпечку, а сам симулировал отравление. Оба мужчины женаты.

Убить не получилось

Один из пострадавших от отравления ртутью в Москве давал путаные показания. Этим заинтересовались правоохранители. Они провели проверку в столичной пекарне, но следов ртути там не обнаружили. Под тяжестью собранных доказательств он признался, что пытался убить своего друга, а сам лишь симулировал отравление, чтобы не попасть под подозрение.

По данным Telegram-канала SHOT, мужчину, решившего отравить знакомого ртутью, зовут Дмитрий Б. Пострадавшего — Сергей Г.

Следствие установило, что не позднее 9 января Дмитрий купил не менее четырех ртутных градусников. Их содержимое он добавил в шприц. Мужчина действовал из-за ревности к 24-летней коллеге — так он пытался устранить конкурента, которому она тоже нравилась.

«Одиннадцатого февраля 2025 года обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в приобретенную пищу с целью смертельного отравления знакомого. После употребления пищи потерпевший был доставлен в одну из городских больниц. Фигурант, симулируя отравление, также был доставлен в медицинское учреждение~», — сообщили в пресс-службе столичного СК.

Однако довести план до конца не удалось. В ходе следственных мероприятий Дмитрий выдвигал противоречивые версии случившегося. Против него возбудили уголовное дело по статье о попытке покушения на убийство.

«Фигурант полностью признал вину и детализировал свои показания. С ним продолжается проведение следственных действий», — добавили в СК.

Из-за кого друг травил друга

По информации Telegram-канала SHOT, Дмитрия уже выписали из больницы. Сергей остался в медучреждении, правоохранители запросили его одежду для проведения исследований.

Выяснилось, что мужчины не поделили 24-летнюю коллегу, с которой вместе работали. Она понравилась и Дмитрию, и Сергею. Чувства первого оказались настолько сильны, что он решил исключить товарища из любовного треугольника.

«Она эффектная девушка, это неудивительно», — рассказали коллеги мужчин.

По данным SHOT, Дмитрий женат, но живет не с супругой, а с матерью. Жена приехала встречать его из больницы, обоих оттуда отправили на допрос. Сергей, уточнили журналисты, тоже женат. Супруга навещает его в больнице, медики продолжают наблюдение за пациентом.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего мужчины.

Последствия для Дмитрия и пекарни

Собственник пекарни «Мельница» Олег Янковский рассказал, что готовит исковое заявление в суд. Он подтвердил, что правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора не нашли следов ртути, однако заведение все равно закрыли на время следственных действий. Бизнесмен объяснил, что понес убытки, которые намерен возместить в суде.

Как рассказал Aif.ru юрист Александр Хаминский, Дмитрия могут лишить свободы более чем на 11 лет.

«Если у следствия будет достаточно оснований для того, чтобы прийти к однозначному выводу, что у этого товарища умысел был направлен на причинение смерти потерпевшему в силу неприязненных отношений, то, безусловно, речь будет идти о покушении на убийство. Максимальный срок наказания в этом случае составит 11 лет и 3 месяца», — объяснил специалист.

По его словам, срок не может превышать трех четвертей от максимального срока наказания по статье «Убийство». Наказание, предусмотренное первой частью, предусматривает лишение свободы на 15 лет.

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