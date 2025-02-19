Спасатели приостановили поиски туристов в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Как отметили в ведомстве, поиски приостановлены из-за плохой видимости и угрозы повторного схода лавины.

Перед этим сообщалось, что две лавины сошли в районе поиска пропавших туристов в Северной Осетии.

35-летний Владимир Емельянов и 24-летний Данил Кадымов приехали в Северную Осетию из Санкт-Петербурга на ледовый фестиваль «Таймази 2025».

Накануне утром Кадымов и Емельянов пропали в ущелье Танадон после схода лавины, поиски не дали результатов.

17 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в регионе введен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. Меняйло призвал всех быть внимательными и осторожными на дорогах.

Ранее в Красноярском крае на дорогу сошла лавина.