Спасатели приостановили поиски туристов в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Как отметили в ведомстве, поиски приостановлены из-за плохой видимости и угрозы повторного схода лавины.
Перед этим сообщалось, что две лавины сошли в районе поиска пропавших туристов в Северной Осетии.
35-летний Владимир Емельянов и 24-летний Данил Кадымов приехали в Северную Осетию из Санкт-Петербурга на ледовый фестиваль «Таймази 2025».
Накануне утром Кадымов и Емельянов пропали в ущелье Танадон после схода лавины, поиски не дали результатов.
17 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в регионе введен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. Меняйло призвал всех быть внимательными и осторожными на дорогах.
Ранее в Красноярском крае на дорогу сошла лавина.