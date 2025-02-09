В Краснодарском крае на дорогу сошла лавина

В Краснодарском крае ограничили движение из-за схода лавины на дорогу

Движение на дороге в Курагинском районе Красноярского края ограничено из-за схода лавины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 07:40 (03:40 мск) поступило сообщение о сходе снежной массы в Курагинском районе на 25 км автодороги Курагино - Черемшанка. Движение на данном участке ограничено», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в ведомстве не приводили.

Недавно похожий инцидент произошел в Киргизии. Шесть автомобилей и микроавтобус Mercedes Sprinter попали под лавину на трассе Бишкек — Ош. Один легковой автомобиль полностью засыпало снегом. Из него извлекли четырех человек.

13 января сообщалось, что пятеро горнолыжников попали под лавину в итальянских Альпах вблизи границы со Швейцарией. По данным телеканала Rai News 24, сход лавины произошел днем на территории коммуны Траскуэра провинции Вербано-Кузио-Оссола области Пьемонт.

Ранее удачливый лыжник дважды за день выжил во время схода лавины.