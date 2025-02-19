В Польше собирают деньги на покупку Гавайев

Польша собирает деньги на покупку Гавайев в ответ на планы Трампа по Гренландии

На популярной в Польше краудфандинговой платформе Zrzutka идет сбор средств на покупку американского штата Гавайи. Об этом говорится на сайте сервиса, передает РИА Новости.

Сбор средств на покупку Гавайев был запущен в ответ на планы президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Установленная сумма сбора — один миллион злотых (22,7 млн руб. — «Газета.Ru»).

В описании к сбору указано, что если США хотят купить Гренландию, то поляки, «как амбициозная нация, стремятся еще выше».

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Конгрессмен-республиканец от американского штата Джорджия Бадди Картер также выступил с инициативой переименовать Гренландию после присоединения к США. Он предложил назвать страну «Ред-Уайт-энд-Блюленд». Картер также отметил, что Трамп верно определил Гренландию как приоритет для национальной безопасности государства.

Ранее сообщалось, что в НАТО обсуждали введение войск в Гренландию в ответ на слова Трампа.