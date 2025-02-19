Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше собирают деньги на покупку Гавайев

Польша собирает деньги на покупку Гавайев в ответ на планы Трампа по Гренландии
close
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На популярной в Польше краудфандинговой платформе Zrzutka идет сбор средств на покупку американского штата Гавайи. Об этом говорится на сайте сервиса, передает РИА Новости.

Сбор средств на покупку Гавайев был запущен в ответ на планы президента США Дональда Трампа купить Гренландию. Установленная сумма сбора — один миллион злотых (22,7 млн руб. — «Газета.Ru»).

В описании к сбору указано, что если США хотят купить Гренландию, то поляки, «как амбициозная нация, стремятся еще выше».

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Конгрессмен-республиканец от американского штата Джорджия Бадди Картер также выступил с инициативой переименовать Гренландию после присоединения к США. Он предложил назвать страну «Ред-Уайт-энд-Блюленд». Картер также отметил, что Трамп верно определил Гренландию как приоритет для национальной безопасности государства.

Ранее сообщалось, что в НАТО обсуждали введение войск в Гренландию в ответ на слова Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами