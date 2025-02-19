Госдума может в марте обсудить проект об исполнении решения о призыве

Госдума рассмотрит проект об исполнении решения о призыве на военную службу

Госдума может в марте рассмотреть в I чтении законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Это следует из проекта решения Совета Думы, документ размещен в электронной базе палаты парламента.

«Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении — март 2025 года», — говорится в документе.

Как уточнили в ТАСС, речь идет об инициативе, внесенной на рассмотрение палаты парламента группой депутатов, которую возглавляет председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Новым документом предлагается решить вопрос о призыве на военную службу. В случае если он не был исполнен в соответствующую призывную кампанию, он должен быть исполнен в следующие периоды призыва в течение одного года.

18 февраля Картаполов сообщил, что депутаты Государственной думы работают над законодательными изменениями, которые освободят от призыва на срочную службу солдат спецоперации, отслуживших полгода по личной инициативе. Парламентарий подчеркнул, что это будет правительственный законопроект, который планируется принять в ходе весенней сессии.

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