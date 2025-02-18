В Госдуме допустили возможность освобождения от срочной службы некоторых солдат СВО

Депутаты Государственной думы работают над законодательными изменениями, которые освободят от призыва на срочную службу солдат спецоперации, отслуживших полгода по личной инициативе. Об этом в ходе пленарного заседания заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Начало СВО значительно усовершенствовало военный пакет, принято более 120 законов. Но нам еще предстоит решить ряд проблем: <…> это освобождение от призыва на военную службу по призыву лиц, которые добровольно подписали контракт с Минобороны», — заявил он.

Картаполов подчеркнул, что это будет правительственный законопроект, который планируется принять в ходе весенней сессии. Он добавил, что те люди, которые служили в зоне СВО, «имеют полное право» не призываться, и данная мера является абсолютно справедливой.

До этого заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева предложила наделить бойцов подразделений «Шторм Z» статусом участника спецоперации. По ее словам, на данную категорию военных не распространялись меры поддержки.

Ранее Путин отметил вклад воинов-афганцев в поддержку бойцов СВО.