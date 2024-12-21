В России более 122 тыс. детей мобилизованных получают пособия

Более 122 тыс. детей мобилизованных россиян получают единое пособие. Об этом сообщили ТАСС в Минтруде.

По данным ведомства, также пособие назначено 208 тыс. детей из Донбасса и Новороссии и 5,6 тыс. беременных женщин из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

До этого глава Минтруда России Антон Котяков сообщал, что в 2025 года сумма максимального единого пособия будет выше 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. По его словам, данная выплата увеличится на 14,8% за счет роста прожиточного минимума с 1 января следующего года. Министр также отметил, что каждый третий ребенок в стране получает единое пособие.

В декабре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о введении инициативы «Новогодний семейный бюджет». По его словам, данная мера предполагает разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, а также для одиноких родителей и пенсионеров.

Ранее Путин рассказал, как можно помогать россиянам с детьми.