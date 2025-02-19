Россиянам могут разрешить прописываться в апартаментах

ТАСС: кабмин рассматривает предложение МВД о прописке граждан в апартаментах

Правительство РФ изучает инициативу МВД, разрешающую регистрацию граждан в нежилых помещениях, включая апартаменты. Как сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера — главы правительственного аппарата Дмитрия Григоренко, ведомство уже направило соответствующее предложение.

О данной инициативе заявила Мария Перевощикова, член экспертной группы Общественного совета при Минстрое. По ее информации, МВД разработало проект, позволяющий оформлять прописку в апартаментах, и направило документ на рассмотрение вице-премьеру.

«Предложение МВД получено, сейчас оно находится в стадии рассмотрения», — подтвердили в команде Григоренко.

Инициатива может изменить подход к регистрационному учету, расширив перечень помещений, пригодных для официального проживания.

Как отметил 28 января эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута, разрешение прописываться в апартаментах позволит сделать жилье более доступным для молодых семей.

Напомним, в прошлом году среди россиян отмечался повышенный спрос на апартаменты – за один квартал он вырос на 24%. Причем наибольший прирост показали бизнес-класс (+48,34%), премиум (+10,53%) и апартаменты комфорт-класса (+8,26%).

Ранее россиянам назвали плюсы и минусы апартаментов.