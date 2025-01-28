Эксперт назвал последствия разрешения россиянам прописываться в апартаментах

Россиянам хотят официально разрешить прописываться в апартаментах – по мнению депутатов Госдумы, это позволит сделать жилье более доступным для молодых семей. Если предложенную норму примут, цены на такой вид помещений повысятся, предупредил в беседе с 360.ru эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Перед началом реализации этой идеи важно будет отрегулировать законодательные нормы, так как сейчас апартаменты относятся преимущественно к нежилым помещениям. Соответственно, на них не распространяются другие законы и требования – например, норма о тишине.

«Если человек прописан в жилом помещении, как в этом случае будут распространяться нормы, которые у нас действуют в многоквартирных домах, — вопрос большой», — объяснил Ракута.

Он также предупредил, что предлагаемые изменения повысят стоимость этого вида недвижимости, которые сейчас занижены. Для большинства россиян же возможность получить прописку станет дополнительным бонусом при покупке апартаментов, заключил эксперт.

Напомним, в прошлом году среди россиян отмечался повышенный спрос на апартаменты – за один квартал он вырос на 24%. Причем наибольший прирост показали бизнес-класс (+48,34%), премиум (+10,53%) и апартаменты комфорт-класса (+8,26%).

Россиянам ранее назвали плюсы и минусы апартаментов.