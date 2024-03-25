В российском городе нашли гранату в многоэтажном жилом доме

В Каменске-Уральском в многоэтажном жилом доме нашли гранату, здание оцепили из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на информированный источник.

По информации агентства, инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Набережной. Предварительно, ремонтная бригада нашла на крыше здания гранату и патроны.

На место прибыли сотрудники силовых ведомств. Гражданских лиц увели, а само здание оцепили, передает Ura.ru. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Улан-Удэ на крыше пятиэтажного дома проводившие капремонт кровли рабочие также нашли гранату. Всех жителей эвакуировали.

Ранее во Владивостоке школьник взорвал гранату своего дяди и получил травмы.