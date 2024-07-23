Россиянин бросил гранату в машину ЧОП, но сжег авто соседки

Под Белгородом местный житель бросил боеприпас в автомобиль частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

Инцидент произошел в поселке Дубовое, на улице Ягодной. По данным канала, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подумал, что машина ЧОП приехала за ним, и кинул в нее гранату. Боеприпас попал в автомобиль соседки дебошира — он сгорел полностью. В результате ЧП авто ЧОП поцарапано осколками. Точное количество пострадавших уточняется. По информации очевидцев, обошлось без серьезных травм.

Откуда у местного жителя был в распоряжении боеприпас, предстоит выяснить правоохранителям.

До этого в Ленобласти прогулка по полигону закончилась для подростка госпитализацией. Юноша вместе с друзьями нашел боеприпас и поджег его. В результате инцидента школьник получил проникающее ранение левого глаза.

Ранее жительница Ленобласти нашла в сарае динамит и патроны и обратилась в полицию.