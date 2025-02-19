В России оценили, грозит ли миру новая волна коронавируса

Новая волна коронавируса в мире может произойти в будущем. Об этом RuNews24.ru рассказала доктор медицинских наук по специальности вирусология Светлана Протасова, комментируя то, что в России перестало действовать положение приказа Минздрава России о временном порядке организации работы медорганизаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.

В документе был отражен регламент организации помощи во время пандемии коронавируса. Вирусолог отметила, что теперь защищенными от вируса являются те пациенты, у которых есть к нему клеточный иммунитет. По ее словам, эти «иммунные воины» будут защищать примерно 30-50% людей в течение десятилетий.

«Вот эти люди могут выжить при новой и последующих волнах ковида. Что касается остальных — их будущее пока туманно. Новая волна коронавируса возможна, но мы об этом не узнаем», — заключила Протасова.

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до этого сообщили, что циркуляция коронавируса SARS-CoV-2 среди людей и животных грозит появлением новых опасных вирусов. В ВОЗ отметили, что в настоящее время коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 значительно вырос. Однако его циркуляция продолжается на значительном уровне.

Ранее россиянам напомнили о долгосрочных последствиях коронавируса.