В Петербурге подростки увели юношу в туалет и избили до черепно-мозговой травмы

В Петербурге подросток пострадал в драке в торговом комплексе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в ТРК «Европолис», куда 16-летний юноша пришел с другом. В какой-то момент к ним подошла компания молодых людей, которые предложили школьнику пойти в туалет и поговорить. Подросток согласился и ушел с ними, оставив друга.

В туалете молодые люди избили юношу, домой он пришел с синяками, после чего отец отвез пострадавшего в больницу. У пациента диагностировали перелом носа, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«Отцу предложили провести парню операцию по восстановлению носа, но он отказался, поскольку еще есть шанс, что все заживет само», – сообщается в публикации.

Сам юноша отказался рассказывать о причине избиения. Отцу он рассказал, что конфликта не было.

До этого в Сургуте подростка госпитализировали после драки с другими школьниками. Молодые люди наносили удары по голове юноши, причиной стал словесный конфликт.

Ранее подмосковные школьники избили мальчика-инвалида, который пытался с ними подружиться.