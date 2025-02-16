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Агрессивный российский школьник внезапно напал на одноклассника и попал на видео

В Нижнем Новгороде агрессивный школьник внезапно напал на одноклассника

В Нижнем Новгороде ученик гимназии внезапно напал на своего одноклассника с кулаками в стенах учебного учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал «Кстати».

Инцидент произошел в гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина, которая считается одной из лучших школ города. На кадрах с места происшествия видно, как один подросток сильно бьет рукой другого. При этом видимых причин для агрессии не наблюдается.

По словам отца пострадавшего школьника, это не первый инцидент. Мужчина сообщил, что сотрудники гимназии не предпринимают мер по пресечению подобных случаев. Другие учащиеся рассказали, что нападавший мальчик «бывает злым».

После произошедшего был написан запрос в департамент образования. Там сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Также в учебном учреждении планируют провести профилактическую работу по профилактике буллинга со всеми учащимися.

Ранее в Петербурге школьник повалил подростка на пол и избил кулаками по голове.

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