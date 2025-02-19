В Челябинске мигранты похитили юношу и требовали деньги за связь с девушкой

Ura.ru: в Челябинске семья мигрантов вымогала деньги у юноши за связь с девушкой

В Челябинске мигрантов подозревают в похищении молодого человека. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в прошлом году 17-летняя девушка встречалась юношей, в текущем году семья возлюбленной похитила его и насильно удерживала в доме одного из садовых товариществ.

«Они закрыли его на четыре дня и требовали деньги за то, что он спал с ней», – рассказал источник.

О том, какую сумму у молодого человека требовали мигранты, не сообщается. Известно, что спустя некоторое время пленник смог выбраться и обратиться в полицию.

В результате силовики задержали троих иностранцев и еще семь человек. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Чувашии мужчину осудили за переписку с девочками 10 и 11 лет. Он познакомился с несовершеннолетними онлайн и обменивался сообщениями, но в какой-то момент начинал требовать личные фото. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее на Урале геймера осудили за соитие с 13-летней подругой по переписке.