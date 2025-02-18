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На Урале геймера осудили за соитие с 13-летней подругой по переписке

На Урале мужчину осудили на 5 лет за соитие со школьницей из онлайн-игры
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Shutterstock

На Урале суд вынес приговор уроженцу Калининграда, который совершал действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщает Е1.

По версии следствия, пара познакомилась в онлайн-игре, позже их общение переросло в роман по переписке, несмотря на то, что молодой человек знал о возрасте девочки.

Спустя некоторое время он приехал к школьнице в Асбест и снял квартиру, в которой возлюбленные проводили время вместе. Во время одного из свиданий ребенку стало плохо, мужчина вызвал скорую помощь. Медики передали информацию в полицию.

«Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних связались с парнем, а он честно сознался, что встречается с несовершеннолетней», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима. Поскольку фигурант является учителем по образованию, в течение семи лет он не сможет заниматься педагогической деятельностью.

Ранее в Екатеринбурге мигранта-электрика обвинили в изнасиловании студентки.

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