В Чувашии мужчина требовал у девочек непристойные фото и получил срок 15 лет

В Чувашии мужчину осудили за переписку с детьми

В Чувашии суд вынес приговор 22-летнему молодому человеку по делу о насильственных действиях в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с декабря 2023-го по июнь 2024 года мужчина познакомился с двумя девочками, 10 и 11 лет. С ними он переписывался в мессенджере и общался на личные темы. Помимо этого, угрозами он выманивал у пострадавших фото непристойного содержания.

Позже о ситуации узнали родители одной из девочек и обратились в полицию. Во время необходимых мероприятий выяснилось, что подозреваемый вел подобную переписку и со вторым ребенком.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных с использованием беспомощного состояния потерпевших.

Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Также он десять лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними.

Ранее на Урале геймера осудили за соитие с 13-летней подругой по переписке.