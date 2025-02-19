«Аэропром» хочет отказаться от рейса Омск — Усть-Ишим

Авиакомпания «Аэропром», которая по договоренности с властями Омской области в августе 2024 года запустила рейс до Усть-Ишима, решила отказаться от этого направления. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса, пишет ТАСС.

«Авиакомпания «Аэропром» … обратилась в Минтранс Омской области с заявлением об отказе предоставления услуг перевозки пассажиров рейса Омск-Усть-Ишим», — говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент руководство минтранса продолжает переговоры с авиаперевозчиком. Причины отказа от рейса не уточняются. Однако ранее стало известно о снижении пассажиропотока на маршруте.

Субсидированный рейс в Усть-Ишим ввели в августе прошлого года после обращений жителей к губернатору Виталию Хоценко. Добираться от Омска до населенного пункта автотранспортом приходится не менее восьми часов. Самолет летал три раза в неделю, стоимость билета благодаря субсидиям составила 2741 рубль.

До этого стало известно, что авиакомпания Qatar Airways отменила один из двух ежедневных рейсов в Москву из Дохи. По данным АТОР, рейс вывели из расписания, предварительно, до конца октября 2025 года. В связи с этим, как ожидается, объем авиаперевозок на этом направлении сократится на 8–9 тысяч человек в месяц.

Ранее сообщалось, что China Southern приостановит рейсы Москва — Пекин.