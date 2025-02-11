Qatar Airways отменила половину рейсов в Москву

Катарская авиакомпания Qatar Airways отменила один из двух ежедневных рейсов в Москву из Дохи. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператорские компании.

По данным АТОР, рейс вывели из расписания, вероятно, до конца октября 2025 года. Объем перевозки между Москвой и Дохой в связи с этим сократится на 8-9 тыс. человек в месяц.

Представители туроператора Space Travel рассказали ассоциации, что до конца февраля перевозчик продолжит выполнять вечерний рейс QR388 с частотой три раза в неделю, а с марта до апреля останется только один дневной рейс QR340.

Согласно расписанию на сайте Qatar Airways, рейса QR388 нет и после 1 апреля. В «Русском Экспрессе» также заявили, что рейсов не будет как минимум до конца октября 2025 года, говорится в материале.

Отмена одного из двух рейсов привела к сильнейшему росту цен. Билетов на рейс с вылетом в Доху эконом классом на ближайшие даты практически нет, а их стоимость начинается от 180-200 тыс. рублей.

10 февраля сообщалось, что турецкая авиакомпания Pegasus отменила несколько авиарейсов между Стамбулом и Москвой, а также Петербургом.

Ранее сообщалось, что China Southern приостановит рейсы Москва — Пекин.