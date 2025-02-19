Угрожавшему Мизулиной треш-стримеру из Ярославля запросили реальный срок

Гособвинение попросило Кировский суд Ярославля назначить наказание в виде 4,5 года лишения свободы для ярославского треш-стримера Аслана Дурдиева, которого обвинили в угрозах жизни главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Также блогер проходит фигурантом по делу об избиении мужчины. По данным следствия, Дурдиев в июне 2021 года в центре Ярославля поссорился с мужчиной и нанес ему удары по лицу, голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью.

Осенью 2024 года Мизулина в своем Telegram-канале обратила внимание на инцидент со стримером и отметила, что по поводу избиений она направила обращение в МВД с просьбой провести проверку, позже Дурдиева арестовал суд. Обвиняемый оскорбил Мизулину: по данным пресс-службы суда, в ночь на 13 февраля во время онлайн-трансляции он высказал в ее адрес угрозы и использовал ненормативную лексику.

На суде адвокат Дурдиева заявил, что его подзащитный был пьян, когда оскорблял Мизулину во время стрима. На следующий день он принес ей свои извинения. Дурдиев попытался оправдаться и объяснил, что его разозлила публикация в Telegram-канале Мизулиной, где его якобы пытались обвинить в том, чего он не совершал.

Адвокат также сообщал, что стример сожалеет о сказанном и в суде принес свои извинения Мизулиной. Дурдиев также выплатил штраф в размере 10 тыс. рублей по административному делу.

Однако гособвинитель попросил признать Дурдиева виновным по двум статьям и назначить ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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