Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Треш-стример Дурдиев перечислил Мизулиной деньги за моральный ущерб

Треш-стример Дурдиев перечислил Мизулиной 10 тысяч рублей за оскорбления

close
МВД России

Треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев оплатил штраф за оскорбление главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и по собственной инициативе перечислил ей 10 тысяч рублей за моральный ущерб. Об этом сообщает РИА Новости.

Мизулина обратила внимание на Дурдиева несколько месяцев назад, сообщив, что он серьезно избил человека в прямом эфире YouTube. Она направила обращение в МВД с просьбой провести проверку и позже сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.

В настоящее время уголовное дело против Дурдиева рассматривается в суде Ярославля. Сторона обвинения утверждает, что 22 июня 2021 года он избил 28-летнего местного жителя, из-за чего у потерпевшего неизгладимо обезображено лицо.

Кроме того, в ночь на 13 февраля 2024 года треш-стример в состоянии алкогольного опьянения в ходе онлайн-трансляции в интернете высказал в адрес Мизуллиной угрозы расправы с использованием оскорблений и ненормативной лексики. Этот эпизод отдельно рассматривался мировым судом, Дурдиев был признан виновным и приговорен к штрафу.

4 сентября сообщалось, что Лефортовский районный суд города Москвы принял к производству иск Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» и Екатерины Мизулиной против Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Артемия Лебедева.

Конфликт возник после интервью Артемия Лебедева Юрию Дудю, опубликованного 1 августа. Мизулина, усмотрев в интервью критику в свой адрес, заявила о намерении взыскать 10 млн рублей в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб, которые планирует направить на помощь семьям участников СВО.

Ранее Мизулину спросили, почему у нее нет детей, и вопрос не понравился людям в штатском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами