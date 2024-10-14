Треш-стример Дурдиев перечислил Мизулиной деньги за моральный ущерб

Треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев оплатил штраф за оскорбление главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и по собственной инициативе перечислил ей 10 тысяч рублей за моральный ущерб. Об этом сообщает РИА Новости.

Мизулина обратила внимание на Дурдиева несколько месяцев назад, сообщив, что он серьезно избил человека в прямом эфире YouTube. Она направила обращение в МВД с просьбой провести проверку и позже сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.

В настоящее время уголовное дело против Дурдиева рассматривается в суде Ярославля. Сторона обвинения утверждает, что 22 июня 2021 года он избил 28-летнего местного жителя, из-за чего у потерпевшего неизгладимо обезображено лицо.

Кроме того, в ночь на 13 февраля 2024 года треш-стример в состоянии алкогольного опьянения в ходе онлайн-трансляции в интернете высказал в адрес Мизуллиной угрозы расправы с использованием оскорблений и ненормативной лексики. Этот эпизод отдельно рассматривался мировым судом, Дурдиев был признан виновным и приговорен к штрафу.

4 сентября сообщалось, что Лефортовский районный суд города Москвы принял к производству иск Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» и Екатерины Мизулиной против Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Артемия Лебедева.

Конфликт возник после интервью Артемия Лебедева Юрию Дудю, опубликованного 1 августа. Мизулина, усмотрев в интервью критику в свой адрес, заявила о намерении взыскать 10 млн рублей в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб, которые планирует направить на помощь семьям участников СВО.

Ранее Мизулину спросили, почему у нее нет детей, и вопрос не понравился людям в штатском.