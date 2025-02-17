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Суд в Курской области заочно арестовал журналиста из Швейцарии

В России заочно арестовали журналиста Пельда за поездку в Курскую область
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Telegram-канал Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал швейцарского журналиста Курса Пельда, который незаконно пересек Курскую область и вел съемки в Суджанском районе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем Telegram-канале.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Курта Пельда на территории РФ или с момента экстрадиции», — говорится в сообщении.

Мужчина объявлен в межгосударственный и международный розыск.

Сегодня суд также заочно заключил под стражу украинских журналисток Наталью Нагорную и Олесю Боровик. Их обвиняют в том же, в чем и швейцарца.

В конце января Ленинский районный суд Курска заочно арестовал британского журналиста Джерома Старки за незаконное пересечение границы. Журналист британского издания Sun незаконно прибыл на территорию России в Курской области, сопровождая оккупационные украинские войска в том числе в городе Судже.

Ранее в России заочно вынесли приговор наемнику ВСУ из Грузии.

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