Рособрнадзор изменил проект о баллах по русскому для детей мигрантов

Рособрнадзор скорректировал проект приказа об определении минимального количества баллов для прохождения детьми мигрантов тестирования на знание русского языка для приема в школу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Минимальное количество баллов за прохождение тестирования иностранцами на знание русского языка при приеме на обучение в школы составит три («удовлетворительно»).

13 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал предложение Рособрнадзора о минимальных баллах тестирования по русскому языку для детей мигрантов, желающих поступать в российские школы, фикцией и формализмом. По его мнению, успешное прохождение теста при 30% верных ответов противоречит закону: «при 10-балльной шкале 30% — это в лучшем случае «двойка».

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что Рособрнадзор принял все замечания Государственной думы к исполнению, проект документа о пороге тестирования детей мигрантов по русскому языку при поступлении в школы на территории России изменят.

Ранее стало известно число детей мигрантов, обучающихся в российских школах.