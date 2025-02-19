Школьника, за освобождение которого требовали 1 млн, заподозрили в инсценировке похищения

Владимирского школьника, об исчезновении которого стало известно накануне, нашли и заподозрили в инсценировке собственного похищения. Об этом сообщает Baza.

Утром 17 февраля 15-летний мальчик вышел из своей школы на улице Лакина во Владимире и пропал, вскоре его родители получили сообщение о похищении сына и обратились в полицию. Неизвестные требовали у них выкуп в 1 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о похищении человека.

На следующий день подростка нашли. Следователи подозревают, что девятиклассник сам инсценировал свое похищение, чтобы получить деньги. Расследование инцидента продолжается.

До этого студентка помогла инсценировать свое похищение и едва не лишила родителей 3 млн рублей. 18-летняя девушка села на поезд, следовавший из Москвы в Таганрог, но в пункте назначения она так и не появилась.

Позже ее отец получил сообщение, в котором злоумышленники требовали передать им деньги в течение суток. К сообщению они прикрепили видео, на котором их пропавшая дочь рассказывала о своем похищении. Оказалось, что студентка вышла на станции в Воронежской области, ее нашли в Нововоронеже.

Ранее трое уральцев похитили 22-летнюю девушку и требовали у ее мужа выкуп.