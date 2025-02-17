Студентка помогла инсценировать свое похищение и едва не лишила родителей 3 млн рублей

Неизвестные инсценировали похищение студентки из Таганрога и требовали у ее отца три миллиона рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, 18-летняя девушка села на поезд, следовавший из Москвы в Таганрог, но в пункте назначения она так и не появилась. Обеспокоенные родители пытались дозвониться до нее, но дочь не брала трубку.

Позже ее отец получил сообщение, в котором злоумышленники требовали передать им деньги в течение суток. К сообщению они прикрепили видео, на котором их пропавшая дочь рассказывала о своем похищении.

Мужчина обратился в полицию. Выяснилось, что студентка вышла на станции в Воронежской области, ее нашли в Нововоронеже.

Как рассказала сама девушка в беседе со следователями, с ней связались неизвестные и заявили, что ее семье грозит опасность. Якобы чтобы их спасти, нужно было инсценировать похищение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о вымогательстве.

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