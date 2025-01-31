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Трое уральцев похитили 22-летнюю девушку и требовали у ее мужа выкуп

В Челябинске трое местных жителей похитили девушку и требовали за нее выкуп
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Telegram-канал СУ СК России по Челябинской области

В Челябинске трое местных жителей предстанут перед судом за похищение человека, разбой и вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.

Вечером 7 мая 2024 года трое злоумышленников по предварительному сговору подкараулили у дома 168 по проспекту Победы 22-летнюю девушку. Они затолкали ее в автомобиль, забрали ее вещи, а также удерживали против ее воли, издевались над ней. Преступники связались с мужем потерпевшей и требовали с него выкуп за освобождение супруги в размере 100 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых по горячим следам.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Татарстане вор похитил из квартиры спящих хозяев ключи, часы и банку огурцов.

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