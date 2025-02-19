В Шереметьево самолет запросил аварийную посадку из-за неисправности

Аварийная посадка вылетевшего самолета планируется в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По данным источника агентства в экстренных службах, в воздушную гавань возвращается Sukhoi Superjet, выполнявший рейс из столицы в Нижнекамск. Причиной возвращения стала неисправность датчика управления механизацией.

Этим же утром пассажирский Boeing из Красноярска, у которого не выпускались закрылки, благополучно приземлился в Норильске. В момент вылета на борту воздушного судна находилось 151 человек и шесть членов экипажа.

До этого стало известно, что в аэропорт Толмачево в Новосибирске задержали прилет 22 рейсов. По данным табло, задержались рейсы из Норильска, Барнаула, Сургута, Самары, Москвы, Омска, Улан-Удэ, Братска, Благовещенска, Талакана, Кызыла, Магадана, Мирного и Нового Уренгоя. Еще опаздывают два международных рейса из Ферганы и Дубая.

Ранее сотни россиян не могли почти сутки улететь в Таиланд из Екатеринбурга.