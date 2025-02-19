В России могут ввести единый платежный документ за ЖКУ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России считает целесообразным введение единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

«Лично мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров [с ресурсоснабжающими компаниями]», — сказал министр.

Эксперт Народного фронта Павел Склянчук пояснил, что речь идет о расчетных центрах. По его словам, коммунальщики и управляющие компании часто нанимают их в качестве платежных агентов для выставления квитанций. Это приводит к тому, что собственник получает сразу несколько бумажных квитанций.

15 февраля общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что с 2025 года для должников за оплату жилищно-коммунальных услуг вводятся более жесткие меры, призванные стимулировать своевременное исполнение обязательств. Теперь просроченные платежи приведут не только к финансовым санкциям, но и к серьезным правовым последствиям, вплоть до утраты жилья.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить до 5 тысяч рублей на оплате ЖКУ.