Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут ввести единый платежный документ за ЖКУ

Минстрой РФ предложил ввести единый платежный документ за ЖКУ
close
Alexander Legky/Global Look Press

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России считает целесообразным введение единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

«Лично мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров [с ресурсоснабжающими компаниями]», — сказал министр.

Эксперт Народного фронта Павел Склянчук пояснил, что речь идет о расчетных центрах. По его словам, коммунальщики и управляющие компании часто нанимают их в качестве платежных агентов для выставления квитанций. Это приводит к тому, что собственник получает сразу несколько бумажных квитанций.

15 февраля общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что с 2025 года для должников за оплату жилищно-коммунальных услуг вводятся более жесткие меры, призванные стимулировать своевременное исполнение обязательств. Теперь просроченные платежи приведут не только к финансовым санкциям, но и к серьезным правовым последствиям, вплоть до утраты жилья.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить до 5 тысяч рублей на оплате ЖКУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами