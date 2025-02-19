Ученый оценил вероятность наступления конца света через 10 лет

Эколог Смил поставил под сомнение прогнозы о конце света через 10 лет

Канадский ученый, эколог и политолог Вацлав Смил оценил вероятность наступления конца света через 10 лет. В своей книге «Как устроен мир на самом деле» он усомнился, что стоит верить подобным прогнозам, пишет «Лента.ру».

«Я убежден, что мы можем прекрасно обойтись без этих вызывающих тревогу, а зачастую просто пугающих пророчеств», — подчеркнул Смил.

Ученый напомнил, что в конце XX века людей пугали тем, что в 2000 году из строя выйдут все компьютеры. Но этого не случилось. Неоднократно футурологи предсказывали дефицит минеральных ресурсов и особенно сырой нефти, и эти прогнозы тоже не сбылись.

«Какой смысл в ежедневном повторении, что миру придет конец в 2050 или даже в 2030 году?» — задался вопросом Смил, поставив таким образом под сомнение все пугающие пророчества о будущем человечества.

До этого астроном Дмитрий Вибе оценил сообщения о скором космическом апокалипсисе. Пользователи соцсети начали активно обсуждать приближающееся столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды. Астроном подтвердил, что столкновение произойдет, но только через несколько миллиардов лет.

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