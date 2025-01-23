Астроном оценил сообщения о скором космическом апокалипсисе

Пользователи соцсетей снова начали активно обсуждать приближающееся столкновение Млечного Пути с галактикой Андромеды — это называют предстоящим космическим апокалипсисом. Астроном Дмитрий Вибе подтвердил, что столкновение произойдет, но только через несколько миллиардов лет. Сближение происходит настолько медленно, что даже далекие потомки сегодняшних людей его не заметят, заявил он Общественной Службе Новостей.

По сути, то, что прогнозируется на очень отдаленное время, не будет столкновением в обычном понимании этого слова — две галактики просто пройдут друг сквозь друга, а их воздействие друг на друга будет преимущественно гравитационным.

«Это не похоже на аварию автомобилей, где что-то мнут и ломают, а скорее напоминает прохождение двух расчесок друг через друга», — объяснил ученый.

В целом к тому времени, когда это случится, Солнце будет постепенно терять энергию, и, вероятно, жизнь на Земле не будет существовать в привычной форме, считает Вибе. По его словам, в космическом масштабе процесс слияния галактик — это рядовое событие, в результате которого появляется новая, более крупная галактика.

Так что люди могут не ждать на небе красивых узоров от слияния галактик — этот процесс займет миллиарды лет. Все изменения на небе происходят так медленно, что обычным наблюдением их не зафиксировать — нужны специальные приборы, заключил астроном.

Напомним, до этого международная группа ученых из Финляндии, Франции и Великобритании выяснила, что столкновение галактики Млечный Путь с галактикой Андромеда может произойти в течение следующих 10 млрд лет. Соседняя галактика расположена в 2,5 млн световых лет и приближается со скоростью 110 километров в секунду. Варианту, что они встретятся и сольются, ученые отвели шансы 50 на 50.

Ранее ученые наблюдали процесс слияния в соседнем скоплении галактик.