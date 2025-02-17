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Геофизик раскрыла тайну Призрака Саммервилла

UM: появление Призрака Саммервилла может быть связано с огнями землетрясений
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Depositphotos

Появление Призрака Саммервилла может быть связано с огнями землетрясений, заключающимися в появлении молний и источников света над местами разломов земной коры. Об этом заявила геофизик Сьюзан Хаф, передает Unexplained Mysteries (UM).

По словам ученого, ее коллеги еще в 2023 году установили, что под Саммервиллом проходит небольшой разлом. Также специалисты узнали, что в городе часто случаются небольшие землетрясения.

При этом геофизик призналась, что феномен огней землетрясения еще не до конца изучен. Ученые до сих пор не смогли зафиксировать данное явление, а некоторые эксперты называют идею выдумкой.

Призрак Саммервилла — легенда, появившаяся в 1950-х годах. Согласно истории, некий мужчина попал в окрестностях города под поезд, после чего его жена начала приходить на место трагедии и бродить с фонарем. Жители города до сих пор утверждают, что видят в районе железнодорожной насыпи светящиеся шары.

В январе прошлого года автопилот электромобиля Tesla обнаружил «призраков» на кладбище и вывел их фигуры на мультимедийный экран. Как рассказал водитель, он вместе со своими знакомыми решил проехать рядом с кладбищем у дома, образ которого использовали во время съемок «Заклятия».

Ранее жительница Великобритании похудела на 40 кг благодаря охоте на призраков.

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