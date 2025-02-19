Раскрыты подробности обысков по делу против экс-депутата Пономарева

Обыск по делу против экс-депутата Пономарева прошел у брата адвоката Фейгина

Обыск по новому делу в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) прошел в том числе у брата известного экс-адвоката Марка Фейгина (признан в РФ иностранным агентом) Ростислава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным ведомства, обыски у соратников Пономарева в настоящий момент проходят в девяти регионах России.

19 февраля на Пономарева завели уголовное дело. Причиной стало учреждение Пономаревым в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов», деятельность которого признали нежелательной на территории России. В ведомстве отметили, что целью съезда был насильственный захват власти и изменение конституционного строя.

В сентябре 2024 года Пономарева заочно приговорили к 10 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии и оправдание терроризма.

Ранее суд признал законным приговор Фейгину за фейки об армии.