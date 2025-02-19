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В Петербурге мальчик на санках попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе

В Петербурге водитель сбил трехлетнего ребенка на санках
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Pixabay

В Петербурге ребенка госпитализировали после ДТП. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Невском районе, на Рыбацком проспекте. По данным издания, женщина вместе с трехлетним сыном, который передвигался на санках, шла по пешеходному переходу.

В какой-то момент ребенка снесла машина марки Volkswagen с 56-летним жителем Купчино за рулем.

В результате пострадавший попал в больницу, у мальчика диагностировали ушибы головы. Состояние пациента оценили как средней степени тяжести. Ему оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

Известно, что водитель семь раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

До этого в Бурятии 25-летний пьяный водитель сбил ребенка, который катался на ватрушке с горки. Девочка выехала на дорогу, где попала под колеса машины. В результате у пострадавшей диагностировали травмы различной степени тяжести.

После аварии выяснилось, что у мужчины за рулем не было прав.

Ранее в Подмосковье автомобиль врезался в инвалида-колясочника на пешеходном переходе.

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