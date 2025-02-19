В Подмосковье автомобиль врезался в инвалида-колясочника на пешеходном переходе

В Подмосковье полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием инвалида-колясочника. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Дмитрове, на улице Маркова. На кадрах с места инцидента заметно, что мужчина с ограниченными возможностями решил переехать нерегулируемый пешеходный переход.

Он пересек часть дороги, когда его сбил автомобиль марки Renault. В результате инвалид отлетел в сторону, детали его коляски разлетелись. На помощь к мужчине подбежала девушка, переходившая дорогу вместе с ним.

Пострадавший попал в больницу с травмами. По данным SHOT, мужчина получил перелом костей голени и сильный ушиб поясницы.

На данный момент в полиции проводят проверку.

«По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», – сообщается в публикации.

До этого в якутской школе-интернате педагог выбросила из класса школьника-инвалида вместе с вещами. После этого пострадавший пошел в раздевалку, но там работница ударила его сменной обувью по голове.

Ранее в Краснодаре во время треш-стрима избили инвалида.