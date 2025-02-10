В Бурятии пьяный водитель сбил четырехлетнего ребенка на ватрушке

В Бурятии четырехлетняя девочка попала под колеса машины, катаясь на ватрушке

В Бурятии четырехлетнего ребенка госпитализировали после ДТП. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Ошурково Иволгинского района. По предварительной информации, девочка каталась на ватрушке с горки, но в какой-то момент вылетела на дорогу, где попала под колеса машины 25-летнего водителя.

После аварии пострадавшая попала в больницу, у нее диагностировали травмы различной степени тяжести, другие детали не уточняются.

Сотрудники ГИБДД проверили водителя. Выяснилось, что у него не было прав. Помимо этого, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Результат освидетельствования составил 0,25 мг/л», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге восьмилетний ребенок упал с ватрушки и оказался в больнице. Девочка гуляла в сопровождении дяди, когда упала на снег и ударилась спиной. Пострадавшей диагностировали ушиб спинного мозга, пациентку направили в реанимацию.

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